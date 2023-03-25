عرض يسرا على النيابة في مسلسل ألف حمدلله على السلامة الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة العديد، من مسلسل ألف حمدلله على السلامة الحلقة 3، ظهور مؤسسة دار الهلال حيث تم استخدامها فى أحداث الحلقة على أنها النيابة التي تم إرسال الفنانة يسرا بسبب تعديها على اثنين من السكان.

مسلسل ألف حمد الله على السلامة الحلقة 3.. بطولة يسرا

تبدأ أحداث مسلسل ألف حمد الله على السلامة الحلقة 3 بنجاح سميحة في الوصول لأكرم ويجسد دوره الفنان محمد ثروت وتتصل به من خلال هاتف الضابط حسام، ويجسد دوره الفنان أحمد عبد الوهاب تستنجد سميحة بأكرم وتطلب منه أن يأتي لمساعدتها ومساعدة ابنتها سماح، يستجيب أكرم لطلبها، وتقوم سميحة بغلق هاتف الضابط حسام.

مسلسل ألف حمد الله على السلامة الحلقة 3 .. يعرض على cbc

يهم أكرم من أجل إنقاذ سميحة وأولادها كما أوصاه شقيقه مصطفى، ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد من كندا، تتذكر فوقية زوجته وتجسد دورها الفنانة شيماء سيف بعض لوازم الطعام وتخبر أكرم بها من أجل استقبال الضيوف استقبالا مصريا يليق بشقيقه مصطفى.