أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا في رمضان 2023، شهدت العديد من الكوميديا حول عائلة «سميحة» التي تقوم بدورها النجمة يسرا فور عودتها وأبنائها «سماح» وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، وسامح، الذي يقوم بدوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي من الخارج.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا في رمضان 2023

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا في رمضان 2023، ينهض أكرم من مكانه لإنقاذ سميحة وأولادها كما أوصاه شقيقه «مصطفى»، الذي يجسد دورة الفنان بيومي فؤاد من كندا، تتذكر فوقية زوجته، التي تقدم دورها الفنانة شيماء سيف بعض لوازم الطعام وتخبر أكرم بها من أجل استقبال الضيوف بشكل يليق بشقيقه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا يذاع على cbc

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا في رمضان 2023، من بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وإخراج عمرو صلاح.