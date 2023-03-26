مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا الحلقة 4، ستكون قبل صلاة المغرب على شبكة قنوات cbc، وهو العمل الكوميدي الثاني على التوالي للفنانة يسرا بعد أحلام سعيدة، الذي قدمته العام الماضي، من إنتاج شركة العدل جروب.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا الحلقة الأولى، ستكون فى تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة عبر قناة cbc، اما على قناة سي بي سي دراما فستكون فى تمام الساعة مساءا عقب صلاة المغرب

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

أما تردد القناة الناقلة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا وهو

- تردد 11785

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي V

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

أحداث وقصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، والفنانة شيماء سيف، ومايان السيد ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور حول شخصية تعود من الخارج من أجل استلام ميراثها.