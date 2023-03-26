محافظ الغربية يبحث تطوير طريق «طنطا - المحلة».. نسبة التنفيذ 45%

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير ورصف طريق المحلة الكبرى طنطا وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا، و على عبد الستار السكرتير المساعد واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة.

نسب تنفيذ تطوير الطريق

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية نسب تنفيذ طريق طنطا- المحلة، والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري وذلك بطول 22 كيلو على مرحلتين، الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبري محلة مروح وبلغت نسبة التنفيذ بها 40%، بينما المرحلة الثانية تبدأ من كوبري محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة الكبرى وبلغت نسبة الإنجاز بها 45%.

بحث الطرق الأخرى

كما بحث محافظ الغربية، مع المسؤولين، الموقف التنفيذي الخاص بعدد من الطرق في مدن ومراكز والتي يتم رصفها من خلال الهيئة في مدن المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات الرصف المستقبلية التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها.