قبل عرض الحلقة 4 من عملة نادرة.. نيللي كريم: «مبسوطة بردود فعل الجمهور»

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بردود فعل الجمهور حول دورها في مسلسل «عملة نادرة»، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري؛ إذ تجسد من خلال أحداث المسلسل دور نادرة التي تحاول الحصول على ميراث نجلها الرضيع بعد وفاة زوجها.

نيللي كريم تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وكتبت نيللى كريم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «مبسوطة جدا بردود أفعالكم على أول 3 حلقات من مسلسل ⁧‫عملة نادرة‬،⁩ أتمنى اللي جاي يعجبكم.. تفتكروا نادرة هتتصرف ازاي في اللي جاي وهتجوز مسعود ولا لا؟».

أحداث الحلقة 3 من مسلسل عملة نادرة

وجاء ضمن أحداث الحلقة الـ3 أمس من مسلسل عملة نادرة طلب «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد من «نادرة» الزواج منها، ووافقت بعد رفضها، ولكن زوجته الأولى تدبر لها مكائد من أجل التخلص منها.

قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تجسد نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن ترث أرضها، وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.