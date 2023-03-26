حزب «حماة الوطن» بمطروح يزور مرضى المستشفى العام لدعمهم نفسيا ومعنويا

قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن وفدا من الحزب وأمانة مركز مرسى مطروح قام بزيارة المرضى بالمستشفى العام تزامناً مع الأسبوع الأول من شهر رمضان، بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب، وذلك في إطار إستراتيجية الحزب للتواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة نحن في الشهر المعظم للتخفيف على المرضى كواجب إنساني نبيل.

يأتي ذلك، مساء اليوم الأحد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي ، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

دعم المرضى

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح في بيان أن الهدف من تلك الزيارات رسم البسمة على وجوه المرضى وتقديم التهنئة وذويهم بشهر رمضان الفضيل وخاصة للأطفال والدعاء لهم بالشفاء العاجل، تأتي ذلك في إطار مسؤولية أعضاء الحزب المجتمعية إيماناً منا بأهمية هذه الزيارة للمرضي نظراً لحاجتهم للدعم النفسي والمعنوي لمواجهة ما يعانون منه جراء المرض خلال هذا الشهر الكريم.

تعاون بين الصحة وحماة الوطن

ومن جانبه أعرب الدكتور ابراهيم الدميري مدير طب الأسنان بمديرية الصحة خلال مرافقته للوفد عن سعادته بزيارة أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح إلي مستشفى مطروح العام، متمنيا دوام التواصل والتعاون في خدمة المستشفي والمرضي بين الحزب والمديرية.

سعادة المرضى بالمستشفى

وعبر المرضى بمستشفى مطروح العام وذويهم عن سعـادتهم بهذه الزيارة متمنين استمرار الفعاليات التي من شأنها التخفيف عن آلامهم وهمومهم.