«حماة الوطن» كراتين مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف بشمال سيناء

وزع شباب حزب حماة الوطن بشمال سيناء 7100 كرتونة مواد غذائية على الأحياء والتجمعات والقرى غرب العريش، ووسط المدينة، وغرب وجنوب مدينة الشيخ زويد.

تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشمال سيناء

قامت أمانة الشباب في الحزب بعملية توزيع الكراتين من المواد الغذائية تنفيذا لمبادرة كتف في كتف التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي انطلقت من مدينة الشيخ زويد الجمعة الماضية.

التوزيع شمل المحتاجين من أبناء المحافظة

وقال المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء لـ«الوطن» عملية التوزيع ضمت المستحقين من أبناء الفقراء واليتامى والمحتاجين وأصحاب العوز والأرامل والمطلقات

وأضاف رحمي أن المبادرة هي إهداء من رئيس الجمهورية لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، وأن اللجنة المركزية بالحزب في القاهرة، قد عممت الفكرة على مستوى المحافظات، وقد كان لشمال سيناء نصيبا كبيرا فيها، فقد جاءت في توقيت مناسب مع دخول شهر رمضان المبارك.

وذكر القسم الإعلامي بحزب حماة الوطن بشمال سيناء في بيان له أن عملية التوزيع شملت المساعيد والزهور وأبو عيطة وبالم بلازا وابني بيتك والميدان والسبيل والكيلو 17 غرب العريش، فيما تم التوزيع في الخروبة والشلاق وقبر عمير والعبيدات وتجمع أبو فرج غرب ووسط مدينة الشيخ زويد.