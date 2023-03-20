صرف مرتبات شهر مارس 2023 اليوم للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اليوم، تفعيل مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023، بحسب الكتاب الدوري للوزارة، وذلك حرصا منها على وضع جدول لصرف المرتبات قبل المناسبات الدينية والعطلات الرسمية.

وقررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل 3 أيام من دخول شهر رمضان، حيث تبدأ عملية الصرف اليوم، وتستمر ليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، لنحو 5.5 ملايين من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

صرف مرتبات مارس 2023 اليوم

ويذكر أن مرتبات شهر مارس 2023، تعتبر الأخيرة التي تتم بحسب الحد الأدنى للأجور المحدد وهو 3 آلاف جنيه، وبداية من شهر أبريل المقبل يتم رفع الحد الأدنى للأجور وتصبح الدرجة السادسة الراتب 3 آلاف و500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور

وسبق وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.