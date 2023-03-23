«المالية» تعلن جدول صرف مرتبات موظفي الدولة عن أشهر أبريل ومايو ويونيو

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة لأشهر أبريل ومايو ويونيو، مؤكدة في كتاب دوري صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب في شهر أبريل، أيام 6 و9 و10 أبريل، و7 و10 و11 مايو، و7 و8 و11 يونيو.

وأوضح الكتاب الدوري أن مرتبات العاملين في الدولة عن شهر أبريل 2023، ستصرف في أيام 13 و19 و20 و26 و30، بينما تصرف مرتبات شهر مايو في أيام 18 و21 و22 و23 و24، ومرتبات شهر يونيو في أيام 18 و19 و20 و21 و22.

وأضافت أن على المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، مراعاة الالتزام بما جاء في جدول صرف المرتبات بكل دقة، كما طالبت المديرين الماليين في المحافظات، والمراقبين الماليين في الوزرات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بمتابعة التنفيذ.