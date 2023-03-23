«المالية» تنتهي اليوم من صرف مرتبات مارس.. و«الزيادة» الشهر المقبل

تنتهي وزارة المالية، اليوم الخميس، من صرف مرتبات شهر مارس 2023، بعد 4 أيام من الصرف لـ5.5 مليون موظف في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

تبكير موعد صرف مرتبات مارس

بدأت أعمال صرف مرتبات شهر مارس، يوم الاثنين الماضي، وحرصت وزارة المالية على تبكير الموعد ليكون سابقل لحلول أول أيام شهر رمضان المعظم بـ3 أيام، على أن يجرى الانتهاء من الصرف أول أيام شهر رمضان.

وسيكون الشهر الجاري، هو الأخير الذي يجرى صرف المرتبات فيه بنظام الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، قبل تفعيل قرار الزيادة اعتبارا من مرتبات شهر أبريل 2023، ليصبح 3500 جنيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ36 ألف جنيه

وتشمل توجيهات الرئيس للحكومة، زيادة حد الإعفاء الضريبي على الأجور من 24 ألف جنيه لـ36 ألف جنيه سنويا، بحيث يجرى إعفاء مرتبات العاملين حتى 3000 جنيه شهريا من الضريبة.