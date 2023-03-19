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مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. القبض بالزيادات الجديدة

كتب:

مارينا رؤوف
10:49 ص | الأحد 19 مارس 2023
المرتبات

المرتبات

من المقرر أن تبكر وزارة المالية في مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والذي سيتم صرفة بالزيادة الجديد التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تخص رفع الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من راتب شهر أبريل 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

ويتساءل الكثير من الموظفين عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، خاصة في ظل تبكير صرف مرتب شهر مارس، وكذلك قدوم مرتب شهر أبريل بالتزامن مع احتفالات أعياد القيامة للأقباط وعيد الفطر للمسلمين.

وأعلنت وزارة المالية، في كتابها الدوري لصرف المرتبات، أن من المقرر أن يتم بدء صرف مرتب أبريل، يوم 23 أبريل وحتى  الخميس 28 أبريل 2023.

مولفتت أنه سيتم توفير المرتبات مع تطبق الزيادات الجديدة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

ووفق جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن موظفي الدرجة السادسة كان الحد الأدنى لهم 3000 جنيه ولكنه بعد القرارات الجديدة سيكون 3500 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة

ووفق جدول الأجور الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من الشهر المقبل، تم تقرير رفع الحد الأدنى للأجور حوالي 500 جنيه، ليقدر الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه، و5 آلاف جنيه لموظفي الدرجة الثالثة النوعية، و6 آلاف جنيه شهريا لحاملي درجة الماجستير.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.