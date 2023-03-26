عبدالباسط حمودة: طفولتي أكثر فترة بحبها في حياتي.. وبشتاق للفانونس أبو شمعة

قال الفنان عبد الباسط حمودة، إنه يشتاق لأيام طفولته، والتي يعتبرها أكثر فترة يحبها في حياته، كذلك يشتاق للفانوس أبو شمعة، مضيفا أنه يحب جميع الأكلات، بينما يكره من يقل أدبه وينم على الناس.

وكشف عبد الباسط حمودة خلال استضافته في برنامج «يا تقر يا تفر» على شبكة راديو النيل، عن أهم أمنياته، معقبا: «ربنا يخلي عيالي وأفرح بيهم»، موضحا أن ينوي هو وزوجته أداء مناسك العمرة هذا العام، لذلك يشعر بسعادة كبيرة في الوقت الحالي.

كما أضاف عبد الباسط حمودة، خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة لينا صالح، أنه يحب كل جميع الألقاب التي تُطلق عليه.

3 أغاني في البطة الصفرا بصوت عبد الباسط حمودة

وانتهى عبد الباسط حمودة مؤخرًا، من تسجيل 3 أغاني، ضمن أحداث فيلم البطة الصفرا، بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، ومن المُقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

عبد الباسط حمودة يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل ضرب نار

كما انتهى عبد الباسط حمودة، من تسجيل أغنية ستعرض ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.