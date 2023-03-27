كشفت قناة سي بي سي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، الذي يعرض عبر شاشاتها يوميا منذ بداية السباق الرمضاني الحالي.

وفي السطور التالية، نعرض ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل، وفق ما تم الإعلان عنه من القناة الحاصلة على حقوق البث.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل مذكرات زوج، محاولة طارق لطفي الذي يجسد شخصية «رؤوف»، لإصلاح وتغيير علاقته مع زوجته «شيرين» التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد دون استماع منها، فهي ترى أن حياتهما على ما يرام ولا تحتاج إلى تغيير.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، فالعرض الأول له في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة فهو مكون من 15 حلقة، ومأخوذ من رواية للكاتب أحمد مراد.

ويتناول المسلسل أزمة منتصف العمر، وما يحدث فيها بين الأزواج من مشاكل وخلافات وملل وروتين يملون منه، ما يجعلهم يقعون في الاكتئاب ويشعرون بالمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم، ويتم معالجة القضية في إطار اجتماعي، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية ويذهب لطبيب نفسي لمساعدته.