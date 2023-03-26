«حياة كريمة»: دعم اجتماعي وتمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

قالت هند جلال، عضو قطاع المبادرات ومدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن «حياة كريمة» وضعت ضمن محاورها الرئيسية «الحماية الاجتماعية» والمتمثلة في الدعم الغذائي، إذ أن المبادرة أطلقت 4 مراحل من «وصل الخير» كان أولها رمضان الماضي.

توزيع مليون كرتونة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسة حياة كريمة اشتركت في مبادرة «كتف في كتف» هذا العام، التي تستمر فعاليتها خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ يجري توزيع مليون كرتونة على مستوى محافظات الجمهورية.

ونوهت بأن المؤسسة تهدف إلى وصول المواد الغذائية لجميع محافظات الجمهورية، وهناك تفاعل بين المؤسسة والمواطنين، وبعضهم طلب التطوع في المبادرة.

دراسة الأسرة المحتاجة

وذكرت أن هناك تكاملا في دراسة الحالات؛ إذ جرى دراسة الأسر المحتاجة للرعاية، واختيار الجزئيات التي تحتاجها هذه الأسرة سواء الدعم الغذائي أو الرعاية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.