ساعة الأرض 2023 .. حدث عالمي لزيادة الوعي بحماية الكوكب

ساعة الأرض 2023 هو حدث عالمي خاص، يتم الاحتفال به في الـ25 من مارس من كل عام، لزيادة الوعي بأهمية حماية كوكب الأرض، من خلال تسليط الضوء على الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تغير المناخ.

ساعة الأرض 2023

في مثل هذا اليوم، يتم الاحتفال بمناسبة ساعة الأرض 2023، من خلال تشجيع المواطنين على إطفاء جميع المصابيح والأجهزة الإلكترونية غير الأساسية لمدة ساعة واحدة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل عام، وفق موقع earthreminder.

الهدف من ساعة الأرض ليس فقط توفير الطاقة لمدة ساعة؛ لكنه أيضا حدث عالمي رمزي يُظهر أنه يمكننا جميعًا إحداث فرق في مكافحة تغير المناخ، إذا تكاتف البشر معًا، فحتى التصرفات البسيطة يمكن أن تحدث فارق كبير.

لماذا تم تخصيص ساعة الأرض؟

تم تخصيص ساعة الأرض بسبب المشاكل البيئية المختلفة التي يتعرض لها العالم بما في ذلك الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتهدف الفكرة لمعالجة هذه القضايا.

متى بدأت ساعة الأرض

تم اعتماد ساعة الأرض كحملة من قبل الصندوق العالمي للطبيعة لتسليط الضوء على القضايا المناخية عام 2007 حيث تم الاحتفال به لأول مرة في سيدني بأستراليا

وتحول يوم ساعة الأرض منذ ذلك الحين إلى ظاهرة عالمية، حيث تشارك 192 دولة سنويًا.

تاريخ ووقت ساعة الأرض 2023

ويتم الاحتفال بساعة الأرض 2023 يوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، حيث قام البشر في جميع أنحاء العالم بإطفاء أنوارهم لمدة ساعة واحدة للاحتفال بيوم ساعة الأرض.