طلاب المدارس يحتفلون بـ«ساعة الأرض» في الإذاعة المدرسية وندوات تثقيفية

تحت شعار «حان الوقت للطبيعة»، شارك طلبة المدارس بمحافظة القاهرة في ساعة الأرض من خلال الإذاعة المدرسية واللقاءات والندوات التوعوية التثقيفية وإقامة العديد من الفعاليات الطلابية بالإدارت التعليمية للتعبير عن الاحتفال بهذا الحدث العالمي، وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.

الاحتفال بساعة الأرض

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنه تم الاحتفال بساعة الأرض بمشاركة إدارات «إدارة المستقبل التعليمية- إدارة التبين التعليمية- إدارة الزيتون التعليمية- إدارة حدائق القبة التعليمية- إدارة مصر الجديدة التعليمية- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية- إدارة الشروق التعليمية - إدارة البساتين التعليمية».

توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أن المشاركة بهذا اليوم يدفعنا إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية الصحيحة للحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة آمنة ومستقبل مستدام تجاه «أهمية الطاقة وترشيد الاستهلاك»، ومدى تأثيرها السلبي على كوكب الأرض وتغير المناخ، الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

إطفاء الأنوار

وأضافت المديرية، تعتبر ساعة الأرض حدث سنوي، بدأ في مدينة سيدني بأستراليا بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة في عام 2007، واشتهرت بلحظة «إطفاء الأنوار»، فبادر أفراد من جميع أنحاء العالم بإطفاء أنوارهم لإظهار دعم رمزي لكوكب الأرض ولزيادة الوعي بالقضايا البيئية التي تؤثر عليه.

واختير السبت الأخير من مارس لإقامة ساعة الأرض للتزامن مع موعد الاعتدال الربيعي وتساوى الليل والنهار، وهو ما يضمن مشاركة معظم دول العالم في وقت متقارب من الليل في هذا الحدث، وتعتبر «ساعة الأرض» أكثر أهمية هذا العام من أي وقت مضى، باعتبار أن هذا العام هو عام التغيير.