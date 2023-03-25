محافظة البحيرة تطفئ الأنوار في «ساعة الأرض» «صور»

شاركت محافظة البحيرة في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض»، والتي تأتي هذا العام تحت شعار «حان وقت الطبيعة»، حيث قامت الوحدات الإدارية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بإطفاء الأنوار لمدة ساعة بالمنشآت غير الحيوية.

البحيرة تشارك في ساعة الأرض

جاء ذلك القرار بداية من الساعة 8.30 مساء اليوم حتى الساعة 9.30 مساء، وذلك للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري، الذي يؤثر بشكل سلبي على مختلف دول العالم.

توصيات قمة المناخ

يأتي ذلك في إطار توصيات قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يأتي أيضا في إطار تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية، مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة، إذ تسعى دول العالم إلى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر على جميع الكائنات الحية.