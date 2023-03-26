الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تراجع أسعار الألبان والجبن في المحافظة

كشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أن أسعار الألبان قد تراجعت في محافظة كفر الشيخ، بواقع 15% مقارنة بأسعارها منذ شهرين، وذلك سواء للألبان أو الجبن الفلاحي والسمن، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في شتي ربوع المحافظة.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ

وأوضح "عبدالغفار"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن تراجع أسعار الألبان والجبن الفلاحي في كفر الشيخ، يرجع ذلك في كثرة المراعي الخضراء من البرسيم الحجازي في فصلي الشتاء المنقضى وفصل الخريف الجاري حالياً من البرسيم الحجازي الأخضر والذي يعطي إنتاجية عالية من الألبان للماشية الحلاب وطعم أفضل للمنتجات.

أسعار الألبان والجبن اليوم الأحد عقب التراجع

وأشار "حاتم"، إلى أن أسعار الألبان اليوم الأحد في كفر الشيخ، إذ سجلت كالتالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 14 حتى 16جنيهاً، وسط تراجع جنية لكل كيلو مباع.

- سجل سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 13حتى 15جنيهاً.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 155 حتى 160جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 145 حتى 155 جنيها، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 65 حتى 70 جنيها.

- سجل سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 60 حتى 5 جنيهات، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سجل سعر كيلو "المش" نحو 65 جنيها.

- سعر كيلو "المورتة" الفلاحي بـ 70 جنيها.