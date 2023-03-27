ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023، والموافق خامس أيام الصيام، وفقًا لإمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، فضلًا عن موعد السحور استعدادًا لصوم اليوم الخامس، وموعد الإمساك لكي يتمكن الجميع من معرفة آخر موعد لتناول الطعام والشراب قبل أذان الفجر.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 ووقت السحور والإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم

ويولي الآلاف من المسلمين أهمية كبرى بمعرفة موعد أذان الفجر في الفيوم، إضافة إلى موعد السحور والإمساك، حرصًا منهم على أداء صلاة الفجر في موعدها سواء بالمسجد أو المنزل، فضلًا عن تناول السحور في موعده دون تأخير.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الإثنين 27-3-2023

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الإثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 4:26 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقًا لـ إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم فإنّها تأتي في تمام الساعة 4:46 صباحًا، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:26 صباحًا، ثم يتم إقامة الصلاة بعد الأذان بنحو 15 إلى 20 دقيقة.

عدد ساعات الصيام اليوم 27-3-2023 في الفيوم

ويسجل عدد ساعات الصيام اليوم 27-3-2023 في الفيوم الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك نحو 14 ساعة و6 دقائق فقط، ويزداد يوميًا بمعدل دقيقة أو اثنين ليصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة صيام في اليوم الواحد بنهاية الشهر.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين

وفيما يخص مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-3-2023 بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإنّها تأتي حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم كالتالي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين.. 4:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين.. 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الاثنين.. 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين.. 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الاثنين.. 7:29 مساءً.