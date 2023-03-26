تمر أيام شهر رمضان المبارك سريعًا، حيث انتهى اليوم الثالث من شهر الصوم، وبدأ صيام اليوم الرابع، فيما تظل مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد الإفطار والسحور، أحد أبرز اهتمامات أهالي محافظة الفيوم، طوال شهر الصوم خصوصًا ربات البيوت اللاتي يحرصن على معرفة مواعيد الإفطار والسحور لإعدادهم في الوقت المضبوط.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، متضمنةً مختلف مواقيت الصلاة الخمس، فضلًا عن موعد السحور والذي يأتي في تمام الساعة 2:07 صباحًا، بينما يأتي وقت الإمساك في تمام الساعة 4:07 صباحًا، والإفطار في تمام الساعة6:11 مساءً.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

ويرفع أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 4:27 دقيقة صباحًا، وذلك وفقًا مواقيت الصلاة في الفيوم والتي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 في تمام الساعة 12:02 ظهرًا، بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

وفيما يخص موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 فإنّ الأذان يرفع في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

ويحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 والذي يعلن انتهاء اليوم الرابع من شهر الصيام، في تمام الساعة 6:11 مساءً، حيث يتناول الأهالي إفطار رابع أيام الصوم، ويبدأوا الاستعداد لصيام خامس أيام الشهر المبارك.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجرية لمدينة الفيوم، فإنّ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأحد 26-3-2023 والموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك فإنّها تبلغ نحو 14 ساعة و4 دقائق تزداد اليوم تلو الآخر لتصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر الصوم.