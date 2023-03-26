مدحت وجمال العدل وتامر حسين يقدمون واجب العزاء في والد محمد رحيم

حرص عدد كبير من نجوم وصناع الأغاني بمصر على تقديم واجب العزاء في والد الملحن محمد رحيم، والمقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان في مقدمة الحضور، خالد سليم، الذي حرص على الوقوف بجانب رحيم لاستقبال المعزين.

وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء كل من الكاتب والشاعر مدحت العدل والمنتج جمال العدل، اللذين شهدا مؤخرا آخر تعاون مع محمد رحيم بأغنية تتر مسلسل عملة نادرة، المعروض حاليا ضمن السباق الرمضاني لعام 2023.

وقدم واجب العزاء أيضا الشاعر الغنائي تامر حسين، كما يستقبل عزاء السيدات مدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم.

معلومات عن محمد رحيم

يذكر أن محمد رحيم واحد من أهم ملحني مصر، فقدم عددا كبيرا من الأغاني لأبرز وأهم نجوم الوطن العربي ولعل أهم أغانيه «مش قد الهوى» لشيرين عبد الوهاب، و«حياة علشان تتعاش» لأنغام، و«هلا» لشمس الكويتية، و«أهو أهو» لحكيم، و«الله الله يا ربي» لمشاري راشد، و«إيه ده بقى» لحكيم، و«أنت واحشني» لتامر حسني، و«كل المفروض مرفوض» لمحمد منير و«جت تصالحني» لمصطفى قمر.