عزيز الشافعي الحصان الرابح في موسم رمضان.. قدم أكثر من 10 أغنيات

قدم الفنان عزيز الشافعي، أكثر من 10 أغنيات خلال موسم دراما رمضان الجاري ما بين تترات وأغنيات داخلية بالمسلسلات، بالإضافة الى مشاركته في الحملات الاعلانية للشهر الفضيل.

عزيز الشافعي لحن إعلاني عمرو دياب

عزيز الشافعي شارك رسميا في تترات ثلاثة أعمال درامية، وهي تتر مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج على مستوى الكلمات والألحان، وتتر مسلسل الصفارة الذى قدمه الفنان هشام عباس على مستوى الألحان بالإضافة لأكثر من أغنية داخلية، كما قدم تتر مسلسل ألحان تتر مذكرات زوج التي قدمها الفنان حميد الشاعري.

أما على مستوى الإعلانات، فقدم ألحان إعلاني الفنان عمرو دياب، وهما شكرا من هنا لبكرة كلمات نصر الدين ناجي وتعالى كلمات تامر حسين.

عزيز الشافعي كتب ولحن مسلسل جميلة

بالاضافة إلى إعلان سحرها حقيقي مع الفنان رامي صبري حيث كتب كلماتها وألحانها، وإعلان الفنان عبدالباسط حمودة ومصطفي حجاج بعنوان ادتني قوة.

وقدم لأول مرة الفنان أحمد عز في أغنية كل لحظة حلوة، حيث قدم له كلمات وألحان الأغنية بالاضافة لإعلان شركة مصر للتأمين مع الفنانة نسمة محجوب.