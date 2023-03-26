«جولد بيليون»: الذهب مرشح للتراجع عالميا.. وتوقعات باستقراره عند 1850 دولارا

توقع التقرير الفني لمؤسسة جولد بيليون استمرار تراجع أسعار الذهب عالميا، ليستقر عند مستوى 1850 دولارا للأونصة، مشيرا إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس ساهم في تغير التوقعات بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن الفترة الحالية تشهد تصحيحا في أسعار الذهب، بعد ارتفاعه الكبير فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، «لكن هذا التصحيح السلبي لن يكفي لتغيير الاتجاه العام لتداول الذهب الإيجابي، واستقرار الأسعار فوق مستوى 1850 دولار للأونصة سيدعم عودة الذهب إلى الارتفاع، رغم اغلاق السوق عند هبوط بـ0.3%، لتسجل الأونصة 1978 دولارا».

وأضاف أن أكبر تغير للذهب في المستقبل هو مخاطر العدوى في القطاع المصرفي، و«السؤال المحوري هنا حول استعداد الولايات المتحدة لدعم جميع المودعين، خاصة مع إرسال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إشارات متضاربة بهذا الشأن».

نقص رأس المال في البنوك الأمريكية

وحذر تقرير «جولد بيليون» من أن أي قلق يظهر في الأسواق بشأن نقص رأس المال في البنوك الأمريكية سيكون عاملاً لارتفاع الذهب، خاصة أن أسواق السندات تظهر علامات على تخفيض في سعر الفائدة، وهو الأمر الداعم للذهب بشكل كبير.

كانت مؤسسة جولدمان ساكس المالية ذكرت أن أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 تسببت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، متوقعا بقاء أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وأن تصل إلى 2050 دولار للأونصة خلال الـ12 شهرا المقبلة، بينما كرر البنك الاستثماري نظرته الصعودية لقطاع السلع بشكل عام، وتحقيق مكاسب واسعة النطاق بنسبة 28%.

مخاوف جديدة تحيط ببنك دويتشه

وتلوح في الأفق أزمة جديدة في قطاع البنوك، مع تراجع أسهم البنوك بشكل كبير في أوروبا خلال جلسة الجمعة، وسط مخاوف جديدة تحيط ببنك دويتشه، الذي انخفض سهمه بأكثر من 14%، بسبب ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالبنك، بحسب التقرير.