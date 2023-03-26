متصلة لـ قناة الناس: «لم أقرأ القرآن في رمضان بسبب انشغالي بابني».. و«الإفتاء» ترد

ردّ الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على متصلة، قالت إنها لم تقرأ القرآن في شهر رمضان الجاري 1444، بسبب ابنها، المشغول بالمذاكرة والامتحانات، حيث تقضي وقتها كله معها.

وقالت السيدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»: «أنا مش عارفة أفضى دقيقة، ولما بفضى بنام من كتر التعب، يا دوب بصلي الفروض ومش عارفة أصلي التراويح».

حسب استطاعت الإنسان

وقال «شلبي» إن قراءة القرآن تكون حسب استطاعة الإنسان، وتوجد عبادات أخرى قد يقوم بها الإنسان وفي نفس الوقت يحصل على ثواب ما يقوم به وثواب العبادة التي لم يقم بها لوجود العذر، كما حدث مع السائلة الكريمة.

أمر عظيم

وتابع: «السائلة تقوم على متابعة ابنها وهذا أمر عظيم وعمل وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونقول إن الجمع أولى من الاختيار أو الترجيح، ففي الصلاة يمكنها أن تمسك المصحف وتقرأ منه ولو سطرين أو 3 سطور، كما يمكنها القراءة قبل النوم، ويمكنها القراءة في الأيام المقبلة في رمضان، ومع ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله الواسع يمنحها الثوابَ كأنها قرأت تماما، جاء في الحديث أن النبي يقول يعطى للمريض والمسافر أجر ما كان يفعله صحيحا».