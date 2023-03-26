أسامة الأزهري: الصدق قيمة الإسلام العظمى.. وذكر في القرآن 153 مرة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الصدق هو قيمة الإسلام العظمى، وأكبر أخلاق هذا الدين، والله مدح معنى الصدق في كتابه الكريم في أكثر من موضع، بحوالي 153 مرة، وفي 31 مرة جاء بصيغة الفعل.

وأضاف «الأزهري» خلال حديثه في برنامج «لحظة صفا» المذاع عبر الراديو 9090، أن الله جعل الصدق وصف الأنبياء جميعًا، فيقول تعالى عن سيدنا إبراهيم «وَاجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ»، ويقول أيضا «وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا»، ويقول جل جلاله في حق سيدنا إدريس: «وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا».

وأكد «الأزهرى» أن الصدق معدن الدين وأساس الشريعة، والفخر لكل إنسان، ويحمل الإنسان على الاستقامة، وهو المدخل لتقويم واستقامة تصرفات الإنسان.

وحذر الأزهرى من الكذب وخطورته على الإنسان، موضحا أن الكذب يهدم كل المبادئ لدى الإنسان، والكاذب قد يخون، ويسرق، ويغش.

وبين أنه إذا شاع عن الإنسان في وسط حيه أنه كاذب سقط من أعين الناس، في الوقت نفسه تعظم قيمة الإنسان في منطقته التى يعيش فيها إذا كان صادقا.