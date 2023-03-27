ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 5.. هل تعتذر «شيرين» لـ«رؤوف»؟

شهد مسلسل مذكرات زوج في الحلقات السابقة، خلافا كبيرا بين «رؤوف» الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، بسبب عدم قربهما من بعض وعدم سماعها له فيما يريد أن يعبر عنه.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

وبعد حديث مستمر من «رؤوف» في مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، لزوجته، يجد أنّها لا تستجيب، فيقرر أن يترك المنزل ويذهب للعيش مع والدته ويعيش حياة الحرية حتى تتغير وتبدي ندمها وعزمها على التغيير ليعود لها، لكن «شيرين» لم تتأثر بتركه للمنزل ولا تريد أن تعتذر أو تبدي رغبتها في التغيير ومساعدة زوجها على التقدم بحياتهما والعيش سعداء.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

ويتناول مذكرات زوج، المشكلات والخلافات بين الأزواج والروتين بعد أعوام من الزواج، وهو مأخوذ من رواية الكاتب أحمد مراد، ويعرض المسلسل على مدار 15 حلقة، وكثرة الخلافات تجعلهما يقعان في الاكتئاب ويشعران بالمعاناة.

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مواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:45 ظهرا.