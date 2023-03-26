«الإفتاء» لقناة الناس: السلف الصالح كانت وظيفتهم في رمضان الصيام وقراءة القرآن

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ من أراد أن ينظر في دينه فلينظر إلى من هو أعلى منه، مفسرا ذلك بقوله «لأن نظري إليه سيترتب عليه الغيرة، وهو ما يجعلنا نزود في العبادات والطاعات، انظروا في دينكم إلى من هو أفضل منكم وفي دنياكم إلى من هو أقل منكم».

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن السلف الصالح كان يجد ويجتهد وكانت وظيفتهم في شهر رمضان الصيام والقيام وقراءة القرآن، موضحًا: «قراءة القرآن لا تعني أن نكتفي بالقراءة، ولكن بمعنى القراءة والعمل بما في القرآن الكريم».

وتابع أن القرآن يتضمن أشياءً عديدة منها تشريعات وأخلاق وأحوال الناس مع بعضهم البعض، ومنها العبادات لذلك، لو قرأ الإنسان وداوم على قراءة القرآن وجعل القرآن منهج حياته، فإنه سيسعد لأنه سيحل الحلال ويحرم الحرام.