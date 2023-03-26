الميراث شرع ربنا.. ستهم ترفض الظلم وترفع قضية على رماح في الحلقة الـ4

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ستهم تصاعدا في الأحداث، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعلت روجينا السوشيال ميديا بمشهد دفنها شعرها مع زوجها، وكذلك تعاطف الجمهور معها خاصة بعد الظلم الذي تتعرض له على يد شقيقها، ورفضه إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل والتعدي عليها بالضرب.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

وتبدأ أحداث الحلقة الرابعة بنقل ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا إلى المستشفى، لتلقي العلاج بعدما قام شقيقها رماح «جهاد سعد»، بضربها أمام الجميع بالشومة على رأسها، ما أفقدها الوعي، وسبّب لها ارتجاجا في المخ، لكونها تريد الحصول على حقها في ميراث والدها، في ظل رفض تمام من رماح بعدم توريثها.

كما اتفقت زوجت رماح «سلوى عثمان»، مع نجاة الشخصية التي تقدمها نانسي صلاح، شقيقه ستهم، بسرقة وحجة البيت التي تعيش فيه ستهم «روجينا»، وكذلك ذهبها، وبالفعل تستغل نجاة تواجد ستهم في المستشفى وتسرق الأوراق الخاصة بمنزلها، وكذلك ذهبها، وتعطيهم لرماح.

مسلسل ستهم من اخراج رؤوف عبد العزيز

وكما تذهب ستهم «روجينا» إلى مكتب أحد المحامين وتعطي له كل الأوراق الخاصة بميراثها، وترفع قضية على شقيقها رماح، للحصول على حقها في ميراث والدها، وعندما يعرف رماح ما فعلته، يقوم بحبها في منزلها، ويطلب من شقيقه جبر «محمد عبد الحافظ»، أخذتها لتعيش معه الجبل، ولكنه يرفض بسبب صعوبة الحياة هناك، ولكن ستهم تقبل الذهاب مع جبر والعيش معه، حتى تحصل على ميراثها من رماح.

وسادت حالة من التعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تجاه الظلم الذي تتعرض ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا خلال السياق الدرامي لمسلسل ستهم، الذي يتم عرضه خلال موسم رمضان الحالي، خاصة بعدما تعرض للضرب والتعدي من قبل شقيقها رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، ورفضه إعطائها ميراثها من والدها.

مما أثار ردود فعل واسعة وحالة من الجدل، حول رفض توريث المرآة في الصعيد، مطالبين بإعطاء المرآة حقها في ميراث والدها وأنه حق شرعي، وأنه ليس من حق أي شخص رفض توريثها، فضلا عن وجود حالة كبيرة من التعاطف مع ستهم بسبب ما تتعرض له من ظلم شقيقها، ومن شدة التعاطف معها وتقمص روجينا للشخصية طلب البعض بأنه يريد أن يجيب حقها".

وجاءت أبرزت التعليقات كالتالي:" الورث شرع ربنا وابوي ساب كثير، ستهم جوزها مات في أول حلقهواخوها نازل ضرب فيها وحارمها من الميراث، عاوز اجيب حقها ..صعبت عليا، مبدعة في الثمثيل روجينا فاجأتني بادائها الرهيب المتقن والفخم في مسلسل ستهم القصة والأحداث المختلفة عن ماقدمته بالسنوات الماضية هي المرأة الصبورة المضحية الحنونة والقوية مثال مميز للمرأة المصرية برافو ، صراحه انا ضعت ايه حسميكي حرباء الدراما فدوى الدراما حور الدراما وحش الدراما إنتي خطيرة فضيعه رهيبه جامده كتلة إبداع أعظم من وقف أمام كاميرا "وغيرها العديد من التعليقات التي تتعاطف معها وتشيد بأداء روجينا.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.