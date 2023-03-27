مأساة الطفلة «كندا».. النيران التهمتها في حريق شقة ببنها: «شباك حديدي أعاق إنقاذها»

نيران مشتعلة وأدخنة تتصاعد لأعلى، تتجول وسطها الطفلة «كندا»، بريئة بملامحها الطفولية التي غطاها الذعر والخوف من هول المنظر، أملا في أن ينجدها أحد، حاول الجيران بشتى الطرق إنقاذها، إلا أن هناك شباك حديدي كان لهم بالمرصاد، وأعاق إنقاذ الطفلة صاحبة الـ4 سنوات، إذ سقطت جثة هامدة وسط النيران، بعد محاولات عديدة باءت بالفشل.

أسرة الطفلة غادرت المنزل

حالة من الرعب سيطرت على منطقة وسط البلد بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية، عندما تواجد الكثير من الجيران، أملا في إنقاذها قائلين: «الشقة السكنية بالطابق الأرضي، موضحين أن أسرة الطفلة غاردت المنزل صباحا للعمل، بالإضافة إلى أشقائها الذين توجهوا لتلقي الدروس، وتركوا الطفلة بمفردها، وأنه حدث ماس كهربائي بالغرفة، واستغاثت الطفلة بالجيران، لكن لم يتمكنوا من إنقاذها، نظرا لوجود شباك حديدى أعاق خروجها حتى التهمتها النيران»

إخطار للشرطة

بدأت الأحداث بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث فرقة بنها، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل ببنها، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات، وبالمعاينة تبين أن العقار من 3 أدوار، والحريق بالدور الأرضي، أسفر عن مصرع طفلة 4 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث وطلب تحريات المباحث.

ماس كهربائي من السخان

انتقل فريق النيابة العامة لمعاينة الشقة، والوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة مصدر النيران التي اندلعت في الشقة، وتبين أن ماس كهربائي من السخان هو سبب الحريق الذي أدى إلي وفاة الطفلة «كندا».