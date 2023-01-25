معاينة حريق مطعم شهير في بنها.. النيران التهمت المدخنة دون إصابات

كشفت معاينة المعمل الجنائي لحريق نشب في مطعم شهير بكورنيش النيل ببنها، أن النيران التهمت المدخنة وتم السيطرة عليها دون وقوع إصابات أو خسائر في الأوراح، وذلك بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وأن سبب الحريق هو تراكم الزيوت والمخلفات بالمدخنة.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مطعم بنها

وتولت الجهات المعنية في بنها التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق الذي نشب في مدخنة المطعم، وجرى تشكيل لجنة لفحص تراخيص المكان وتقدير الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وأسبابها وملابساتها وتوافر أجهزة الأمن والأمان.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.