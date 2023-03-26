قناة الناس: مسؤولو التجمع الإسلامي بفنزويلا يشكرون الدولة المصرية

قال الشيخ إسلام كمال، مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى فنزويلا، لإحياء ليالي رمضان، إنه وجه الشكر للدولة المصرية ووزير الأوقاف المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، لمنحه هذه المسئولية لتعليم الناس تعاليم الدين السمحة هنا في هذه البلاد الطيبة، سائلين الله أن يوفق الدولة لما فيه الخير والعباد، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم.

التجمع الإسلامى بجزيرة مرغريتا

ومن جانبه، قال قاسم طجين، رئيس التجمع الإسلامى بجزيرة مرغريتا بفنزويلا، إنه يشكر الدولة المصرية ووزير الأوقاف على إرسال العلماء الأفاضل لتعاليمنا الدين الدين السمح وإحياء الليالى الرمضانية.

وأكد محمد عبد الهادي، نائب رئيس التجمع الإسلامي بجزيرة مرغريتا بفزويلا، أن إرسال المبتعثين من خيرة العلماء ليس بجديد على الدولة المصرية وتقوم به كل عام، ولكل القائمين من المسئولين في الدولة ووزير الأوقاف الشكر والله يوفقهم دائما.

موفد دائم وزارة الأوقاف

ومن جانبه، أشاد الشيخ رمضان السيد، موفد دائم وزارة الأوقاف بجزيرة مرغريتا بفنزويلا، بجهود الدولة المصرية ووزير الأوقاف، في إرسال العلماء والأئمة لتعليم الناس في كل دول العالم أمور الدين السمح الوسطي، الذي ينشره الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار سفراء دولة التلاوة من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وكانت انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.