منصة «WATCH IT» انطلقت في 2019 لحماية الملكية الفكرية.. وفي 2023 أصبحت رائدة في إنتاج وبث المحتوى العربي على الإنترنت

4 سنوات كانت كفيلة بأن تضع منصة «WATCH IT»، فى صدارة المنصات الرقمية التى تعرض الأعمال الترفيهية على الشبكة العنكبوتية، كما أصبحت بوابة لملايين المشاهدين، للتمتع بمحتوى ترفيهى قوى ومتنوع وآمن لكل أفراد الأسرة، خاصة أن المنصة استطاعت فى سنوات قليلة أن تكون فى الصدارة، لتقديم أعمال درامية ووثائقية وبرامج متنوعة للمشتركين.

توسّعت منذ نهاية 2021 في إنتاج الأعمال الأصلية واستحوذت على الأعمال المختلفة العربية والأجنبية

تأسّست المنصة عام 2019، فى خطوة من الدولة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامى والسينمائى المصرى والعربى، وإعداد أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربى فى كل دول العالم.

ولعبت «WATCH IT» دوراً كبيراً منذ تأسيسها فى إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، وجذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى.

فبالتزامن مع انطلاق (WATCH IT) وقّعت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» بروتوكول تعاون مع الهئية الوطنية للإعلام، ممثلاً عن التليفزيون المصرى، حصلت بموجبه على امتياز البث الرقمى الحصرى للإنتاج التليفزيونى، فى إطار الحفاظ على المحتوى الفنى للتليفزيون المصرى من العبث به بأشكال متعددة، سواء من خلال عمليات القرصنة الإلكترونية، أو سوء تخزين المواد المسجّلة فى مكتبات التليفزيون، مما يعرّضها للتلف مع مرور الزمن.

إلى جانب ذلك، عرضت المنصة جميع أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فضلاً عن تقديم عدد كبير من الأعمال الأصلية من إنتاجها.

أسهمت في تطوير صناعة الترفيه في مصر والمنطقة من خلال إنتاجها الحصري الذي ظهر في الموسم الرمضاني الحالي

وذلك فى إطار استراتيجية المنصة التى بدأت فى نهاية 2021 بالتوسّع فى إنتاج الأعمال الأصلية، مع الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية، بهدف تقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حرصاً من المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف لإرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، بهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى فى العالم.

واستمرت «المتحدة» فى تطوير المنصة الرقمية لتواكب التطورات التكنولوجية، من أجل تقديم خدمة مميزة لملايين المشتركين فى مصر ومختلف دول العالم، كما وقعت الكثير من بروتوكولات التعاون لترسيخ ريادتها فى إنتاج وبث المحتوى العربى عبر الإنترنت، وآخرها الإعلان عن شراكة جديدة لتقديم تسهيلات لتمويل خطط اشتراكها السنوية مع منصة «فاليو»، الرائدة فى مجال «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعياً لتعزيز نمط الحياة المتطور، وتقديم تسهيلات لرواد WATCH IT، بإتاحة خطط تمويلية للاشتراكات السنوية للمنصة، باستخدام حلول الدفع المريحة والمرنة التى توفرها «ڤاليو»، من 6 - 60 شهراً.

وأسهمت «WATCH IT» فى تطوير صناعة الترفيه بمصر والمنطقة العربية، من خلال إنتاجاتها الحصرية التى ظهرت فى رمضان 2023، للمرة الأولى، حيث تعرض المسلسل الكوميدى «كشف مستعجل».

وذلك بجانب عرض الـ17 مسلسلاً التى تعرض على شاشات «المتحدة»، دون فواصل إعلانية، فضلاً عن عرض الموسم الخامس من المسلسل الكوميدى الأردنى «جلطة» لأول مرة».

ولا تقتصر الأعمال الحصرية على المنصة الإلكترونية فى رمضان 2023 على الدراما فقط، بل تعرض أيضاً برنامجين جديدين، حيث تقدم المنصة موسماً ثانياً من برنامج «شيف بالبيت»، إضافة إلى البرنامج الترفيهى «ديسكفرى»، المخصص للأطفال.