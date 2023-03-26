«شيف بالبيت 2» يستضيف مشاهير النجوم و«أصحاب المزاج»

حظى برنامج «شيف بالبيت» فى موسمه الثانى، الذى يقدمه الشيف السورى بشر الحلبى، والذى يُعد أحدث إنتاجات منصة «watch it» فى موسم رمضان 2023، بنجاح كبير وانتشار بين الجمهور، لا سيما أن الموسم الحالى شهد شكلاً جديداً تماماً.

ويستضيف «الحلبى»، فى الموسم الجديد من البرنامج، عدداً كبيراً من الفنانين على مدار حلقات البرنامج طوال شهر رمضان 2023، ويشاركونه فى طهى الوجبات المختلفة والمفضلة بالنسبة لهم، فى إطار من الكوميديا والمرح، كما يتحدث الضيوف عن علاقتهم بالمطبخ والأكل بشكل عام.

رئيس تحرير البرنامج: نتحدث مع ضيوفنا عن فلسفة الطعام

وتضم قائمة ضيوف برنامج «شيف بالبيت» كلاً من محمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وعصام السقا، ورنا رئيس، ومراد مكرم، وعمرو وهبة، ومحمود عبدالمغنى، وشيماء سيف، وميريهان حسين، وأيمن مصطفى، ومحمد أبوالنجا، وجالا هشام، وأمينة شلباية وآخرين.

ومن جهته، قال محمد عدلى، رئيس تحرير البرنامج، عن كواليس «شيف بالبيت 2»، إنّ التحضيرات لهذا المشروع بدأت منذ فترة طويلة جداً، بجانب تطوير المعالجة أكثر من مرة، وذلك بالتعاون مع فريق العمل داخل منصة «watch it»، والذى حقق جهوداً ضخمة فى ذلك الأمر، بداية من نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة المنصة، باعتبارها الداعم الأول للمشروع، وكذلك مختار الخربوطلى، صاحب الفكرة.

وأضاف لـ«الوطن»: «جرى تطوير المعالجة أكثر من مرة حتى وصلنا للشكل النهائى الذى خرج به البرنامج، ونقدم من خلاله شكلاً جديداً ومختلفاً»، متابعاً: «بدأنا العمل على قائمة الضيوف من نجوم الفن ومشاهير منصات التواصل الاجتماعى، لا سيما بعد نجاح بعضهم فى السنوات الأخيرة، وامتلاكهم قاعدة جماهيرية نوعاً ما، لذلك قررنا التوسع فى قاعدة البرنامج والمشاهدة، وصنعنا هذا الميكس الذى يجمع بين الفنانين والبلوجرز».

وقال: «الكواليس رغم صعوبتها الشديدة بسبب تصوير 3 حلقات يومياً، إلا أنّ الأجواء كانت ممتعة للغاية، لوجود فريق عمل متكامل بقيادة المخرج أحمد نور، وكذلك فريق المحتوى الذى كان يجلس مع كل ضيف قبيل التصوير، بشأن استكشاف مناطق جديدة فى شخصيته يمكن استغلالها فى الحلقة، وذلك بهدف تقديم منتج مختلف ومميز فى النهاية».

وتابع: «البرنامج لا يتحدث عن الطعام، بل فلسفة الطعام فى حياتنا، والأمران مختلفان تماماً، لا سيما وأننا نتعامل مع الأكل على أنه مكوِّن رئيسى للمزاج والذكريات والأيام الحلوة واللمة، إذن الأكل ليس مجرد إشباع رغبة الجوع فحسب.. الأكل له فلسفة وعلاقة بفكرة المزاج، خصوصاً أن معظمنا يربط الحالة النفسية بالطعام، سواء كان سعيداً أو حزيناً».

واستعرض محمد عدلى معايير اختيار ضيوف «شيف بالبيت 2»، قائلاً: «كنا نعتمد على اختيار ضيوف من أصحاب المزاج وعلاقتهم جيدة بالطعام، بجانب امتلاكهم جماهيرية كبيرة»، موضحاً أنّ البرنامج لا يتناول الأكلات المصرية فحسب، بل ثقافات الأكل من البلاد المختلفة حول العالم.

وحول تعاونه مع الشيف السورى بشر الحلبى فى البرنامج، قال: «بشر مصرى أكتر مننا، فهو يعشق هذا البلد لدرجة كبيرة، ولا يوجد إيفيه من أى فيلم مصرى لا يحفظه، فهو أضاف لنا كثيراً فى الكواليس، وقدمنا حالة مختلفة، والجمهور يشعر بوجود حالة مزاجية مميزة».

ومن جانبه قال المخرج أحمد نور إنه كان حريصاً على تقديم صورة جديدة فى «شيف بالبيت 2»، وأنّ تتميز كل حلقة عن الأخرى بـ«دخلة درامية» مختلفة، وكل منها تختلف حسب شخصية الضيف، الأمر الذى أضاف للبرنامج بشكل كبير، بخلاف المحتوى المتميز والشيق: «لكن إضافة اللمسات الدرامية فى بداية كل حلقة جعلت الحلقة مختلفة فى النهاية، وذلك كان يتطلب مجهوداً كبيراً على مستوى الأفكار والتنفيذ، كما أنّ كل فكرة كانت لديها متطلبات خاصة فى التنفيذ».

المخرج: كنا نصور 3 حلقات يوميا

وأشار إلى ضيق الوقت فى تنفيذ الموسم الثانى من «شيف بالبيت»، قائلاً: «نفذنا الديكور فى وقت قياسى، وكنا نصور 3 حلقات يومياً، لكن كنت حريصاً على الاهتمام بجودة كل حلقة وكأنها الحلقة الأولى والأخيرة، وذلك كان بالتعاون مع فريق إخراج مهم وقوى ومساعدين، فضلاً عن جهود ورؤية مدير التصوير محمد عماد، الذى كان صاحب دور مهم ومتميز فى هذا المشروع».