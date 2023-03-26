رمضانك على «WATCH IT».. إنتاج حصرى بروح شبابية وعرض دراما «المتحدة» دون فواصل إعلانية (ملف خاص)

تحت شعار «رمضانك عندنا» طرحت منصة «WATCH IT»، إنتاجات فنية حصرية لجمهورها فى رمضان 2023، لتنافس بها فى الموسم الأضخم فنياً على مدار العام كله، لاسيما بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مؤخراً، وكان أحدثها مسلسل «بالطو»، إذ صار الجمهور فى حالة ترقب لأعمالها الأصلية، كونها تحمل أفكاراً جديدة خارجة عن المألوف.

وتقدّم المنصة لجمهورها فى رمضان لهذا العام، الموسم الثانى من برنامج «شيف بالبيت»، إلى جانب المسلسل الكوميدى «كشف مستعجل»، بطولة الثنائى مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، فيما تصدّر هذا العمل الدرامى قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة فى دول الخليج، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى منه.

وتمتاز «WATCH IT» بقدرتها على خوض مغامرات وتقديرها الفكرة الجيدة وجوهرها، دون الوضع فى الاعتبار إسنادها إلى النجوم من عدمه، لكونها قادرة على صناعة النجوم، أو السير عكس المعتاد، وتدفع بالفنانين الشباب فى مناطق جديدة، مثل عصام عمرو فى «بالطو»، وأمير عيد فى «ريفو»، وأحمد مالك فى «تحقيق» وغيرهم.

وبجانب الإنتاجات الأصلية لـ«WATCH IT» فى رمضان 2023، فإنها تعرض 17 مسلسلاً آخر، بالتزامن مع عرضها على شاشات التليفزيون، فى مقدمتها «الكتيبة 101»، و«ضرب نار»، و«جعفر العمدة»، و«حضرة العمدة»، و«سره الباتع»، و«رسالة الإمام»، و«علاقة مشروعة»، و«مذكرات زوج» وغيرها.