نقاد: «watch it» صاحبة شخصية متميزة وصنعت محتوى متنوعا

نجحت منصة watch it خلال السباق الرمضانى الحالى فى اتخاذ خطوة حازت إشادات واسعة بعرضها لمسلسل «كشف مستعجل» حصرياً عليها خلال النصف الأول من شهر رمضان، وكذلك «شيف بالبيت 2»، وهو برنامج متخصص فى الطبخ، إضافة إلى 17 مسلسلاً يتم عرضها على المنصة، بالتزامن مع العرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعرض «watch it» مسلسل «كشف مستعجل» وهو عمل كوميدى من بطولة الثنائى مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، ويشاركهما البطولة هنادى مهنا وإلهام وجدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى، وتدور قصته حول الطبيب «سهام» الذى يتقابل مع مريض من نوع خاص وبعد هذه المقابلة ينطلقان هما الاثنان فى عدد من المغامرات من خلال جرائم ولكن من خلال توليفة كوميدية مميزة. ومن ضمن الأعمال الحصرية التى تعرضها المنصة برنامج «شيف بالبيت 2»، الذى يقدمه الشيف بشر الحلبى، وهو برنامج متخصص فى الطبخ، وتقديم وجبات خاصة بالإفطار والسحور، حيث يشهد هذا الموسم استضافة فنان فى كل حلقة.

«الشناوي»: استطاعت جذب المتلقي.. وتضم أعمالا جيدة كما وكيفا

من جانبه، أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بالخطوات التى تتخذها «watch it» قائلاً: «هذا هو التطور الطبيعى للمنصات المتقدمة أن تصنع محتوى خاصاً بها يعرض لديها قبل أن يقدم على الشاشات، ولذلك فهى خطوة جيدة تجعل للمنصة بريقاً خاصاً، وشخصية متميزة، وأنا سعيد للغاية بأن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة لأننا بذلك أصبحنا مثل العالم الخارجى فهم يفعلون هذا وأتوقع أن تزداد العروض الحصرية على watch it الفترة المقبلة وأيضاً سيكون خارج السباق لأنها أثبتت نجاحها فى هذا الأمر من خلال الأعمال التى تعرضها، فكانت قادرة على جذب المشاهد».

وأضاف: «watch it أصبحت منصة ثرية للغاية تتيح للمتفرج الفرصة كاملة أن يرى حتى الأعمال التى تعرض على الشاشات بسهولة وسلاسة، ووجود كم هذا الأعمال عليها فى سيزون رمضان يجعلها تتيح للمتفرج مادة دسمة بسبب تنوع الأعمال التى تعرضها سواء كوميدى أو وطنى أو تاريخى أو أكشن».

وتابع «الشناوى» قائلاً إن المائدة الرمضانية هذا العام، التى تعرض عبر شاشة منصة watch it، حافلة ومتنوعة من حيث الكم والكيف، وأضاف: «فيه مساحة كبيرة ومميزة من الأعمال الكوميدية أنا حاببها وأدعمها جداً منها مسلسل «كشف مستعجل» الذى تقدمه watch it حصرياً، ومسلسل يسرا فيه مسحة كوميدية مميزة للغاية ودا بيضفى على الأعمال الفنية زخم وبيجعلها قادرة على الوصول أكتر للجمهور».

وعبر «الشناوى» عن إعجابه بأن تحصل «watch it» أيضاً على عرض واحد من أعمال الشركة المتحدة المهمة للغاية وهو العمل الوطنى «الكتيبة 101» لترسيخ فكرة الوطنية لدى الشباب الذين يشاهدون المنصات أكثر من الشاشات التليفزيونية، وكذلك أن تعرض المنصة أعمالاً دينية مثل مسلسل «الإمام الشافعى»، فهى خطوة هائلة، وينضم إليه عمل تاريخى وهو مسلسل «سره الباتع» الذى يجسد فترة تاريخية مهمة ينبغى على الشباب معرفتها.

«موريس»: تتيح للمشاهدين الاطلاع على الأعمال بسهولة

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس إن عرض الأعمال الدرامية عبر منصة «watch it» يتيح للمتفرج متابعة الأعمال بسهولة ويسر، وذلك إذا كان مشغولاً فى مواعيد العرض الخاصة بالشاشات، أو لا يتحمل انتظار الإعلانات، أو يريد متابعة جميع الأعمال ولا يملك الوقت الكافى، فالمنصة تتيح له إمكانية هذا الأمر.