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مسلسل جعفر العمدة الحلقة ٤.. كارم يخطط لقتل محمد رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:51 م | الأحد 26 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

استطاع مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، جذب العديد من الجمهور خلال الحلقات الأولى من العمل؛ إذ عرضت الحلقة الرابعة منذ قليل عبر شاشة قناة «dmc»، وشهدت العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان 

شهدت الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة، قيام شقيق «دلال» بالتخطيط لقتل جعفر العمدة بعد ضربه  في وسط أهالي المنطقة، ويقوم بتأجير شخص لقتله مقابل الحصول على مليون جنيه ولكن الشخص طلب 5 ملايين.

وحرصت زينة على توجيه السؤال لإيمان العاصى، عن كيفية إقامتها مع محمد رمضان في منزل واحد بعدما قتل شقيقها، ولكنها لم تحصل على أي رد، ثم تذهب زينة لوالدها لتخبره أنها تزوجت من جعفر وأنه لا يعطي لها الأموال لخروج والدها من السجن إلا إذا أحبته وكانت علاقتهما حقيقية، وتخبره أنه قتل شقيق زوجته وأنها لا تشعر بالأمان معه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوزي بكر، طارق النهري، منذر رياحنة، دعاء حكم، فريدة سيف النصر وكوكبة من النجوم، تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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