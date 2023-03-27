رئيس «اتصالات النواب»: الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد إنهاء إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى توالي التحركات لتعميم التحول الرقمي في كل القطاعات الخدمية بمؤسسات الدولة، ضمن خطة مصر لتعميم الميكنة، من أجل تسهيل حصول المواطن على الخدمة بأعلى جودة، وفي أقل وقت ممكن.

وأوضح «بدوي»، أن أجندة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تضمنت خلال الفترة الماضية، اتخاذ خطوات جادة للتحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقدت اجتماعات متواصلة مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتحول الرقمي في كل الخدمات ومشكلات الاتصالات والإنترنت.

توصيات لجنة الاتصالات بمجلس النواب

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، بضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي، لحصر باقي المستشفيات الحكومية والجامعية، والعمل فورا على ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة، لتحسين وتدعيم خدمات الإنترنت، للتيسير على المرضى وذويهم، في التسهيل عليهم، بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة، وضرورة الانتهاء منها، خلال 24 ساعة، من خلال إرسال ملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف الأعباء عن المرضى، فى وصول الخدمة إليهم، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بحصر جميع المدارس التي لم يتم تفعيل التحول الرقمي فيها، تمهيدا للبدء الفوري في هذا الشأن، بالإضافة إلى زيادة باقات الإنترنت لجميع المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة، التي أصبحت جميعها إلكترونية، بالإضافة الى تفعيل بروتوكول وزارة الصحة المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات.