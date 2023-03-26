المفتي عبر قناة الناس: الزواج يحقق مبدأ التماسك في المجتمع

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الأسرة هي أساس المجتمع، ووحدة من وحدات العمران الكوني، وتكونها فطرة وسنة اجتماعية.

الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة

وأضاف «علام»، خلال برنامجه «حديث المفتى»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة، لضمان استمرار وجودها في المجتمع وتماسكها، متابعا أن الشرع الشريف يهدف من تنظيم أحكام الأسرة، إلى جملة من المقاصد، منها حفظ النوع الإنساني، ومن هنا يحث الشرع الشريف على الزواج، من أجل استمرار النسل.

الزواج يحقق مبدأ التماسك فى المجتمع

وأكد مفتى الديار المصرية، أن الزواج يحقق مبدأ التماسك في المجتمع، إلى جانب الراحة النفسية والمودة بين الزوجين، موضحًا أن الزواج من أهم سنن النبي محمد صل الله عليه وسلم، لما له من دور كريم في ترابط المجتمع المسلم.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.