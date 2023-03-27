محافظة القاهرة تسجيب لشكوى المواطنين من الباعة الجائلين بمدينة نصر

استجابت محافظة القاهرة من خلال حي شرق مدينة نصر، لشكاوى المواطنين الواردة، بتضررهم من الباعة الجائلين وسيارات النقل أمام مخازن بزهراء مدينة نصر، وتابع اللواء أحمد جودة، رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية، أعمال ازالة إشغالات الباعة الجائلين وسيارات النقل بمحيط مخازن بالزهراء، وتم إزالة أسباب الشكوى، كما تم رفع الإشغالات بزهراء مدينة نصر، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق لشوارع الحي، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشركة النظافة والمتابعة الميدانية، والعمل على تكثيف الحملات لإزالة أي قمامة أولا بأول.

تطهير محيط المساجد

وفي سياق متصل، وجهت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء وهيئة النظافة، بضرورة الاستمرار فى إزالة الإشغالات من الشوارع، والحد من المخالفات والتجاوزات، وإزالة أي إشغالات أو باعة في محيط المساجد التي يتردد عليها المصلين في الشهر الكريم، وإزالة الباعة الجائلين، والعمل على تسيير الحركة المرورية، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

كما شددت على أهمية التعامل مع الكلاب الضالة في محيط المساجد وساحات الصلاة، بالتعاون مع الطب البيطري، من أجل سلامة المواطنين، والتفاعل مع أي شكوى ترد فى هذا الشأن، وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين في أي ملف، سواء تعديات أو إشغالات أو مخالفات أو نظافة أو خدمات وخلافه.