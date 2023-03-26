شيماء سيف لـ «أنا والقناع»: برنامج «نفسنة» مكملش بعد ما سبته

أكدت الفنانة شيماء سيف، أنّها ليست نادمة بشأن الحديث عن مشكلاتها مع الفنانتين انتصار وهيدي كرم، حيث كن يقدمن سويا برنامج نفسنة على قناة القاهرة والناس، قبل أن تنفصل عن البرنامج.

شيماء سيف.. قلت الحقيقة في الأزمة

وأضافت سيف، خلال حوارها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج «أنا والقناع»، على قناة «الحياة»: «أنا أقول الحقيقة، لذا لا أشعر بالندم، وأحمد الله على أن انتصار كانت لديها الجرأة الكافية لكي تعترف بما فعلته وهيدي معي، الناس هاجموها، وأنا حزنت من أجلها».

شيماء سيف.. لست نادمة

وتابعت الفنانة: «بالنسبة لتصريحاتي، محدش بيشيل شيلة حد، وأنا لست نادمة على أي شيء صرحت به، لم أكن أستهدف الأخذ بالثأر، فقد حصلت على حقي، عندما تركت البرنامج ولم ينجحا في الاستمرار بالبرنامج، ربنا جاب لي حقي، ومش مستنية أطلع أقول حاجة وأعمل حاجة.. مش بقول البرنامج فشل بعدما مشيت، لكن مفضلش زي ما كان، نجاحه وصداه قل».