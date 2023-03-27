ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. «نادرة» تصطحب رضيعها إلى المستشفى

جاء ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 4 بشكل مرتب، إذ شهدت أحداث الحلقة تطورا سريعا في الأحداث، إذ ما زالت تعيش «نادرة» في منزل عائلة زوجها، رغم أعدائها داخل المنزل.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

جاء خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة، كشف «نادرة» حقيقة سميرة وما فعلته الحلقة السابقة، حيث وضعت لها «السم» في طبق الكعك وكشفتها أمام عائلتها، ما أدى إلى دفع «مسعود» أحمد عيد، سميرة بقوة بسبب جريمتها أمام الجميع، ويقرر عبد الجبار زواج مسعود من نادرة، ولكنها ترفض بقوة الزواج منه أمام الجميع.

وضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4، اصطحبت «نادرة» رضيعها يوسف إلى مستشفى قنا العام ليتلقى تطعيماته بعد إصرار الدكتورة أنس، ثم تخبر نادرة أنس بعدم رغبتها في الزواج من مسعود، وتعدها الأخيرة بمساعدتها في ذلك الأمر.

ويزور عصام أبو عصايا أنس في المستشفى للاطمئنان عليها، و يخبرهم بوجود «مسعود» أمام المستشفى منتظرا داخل سيارته.

وتقرر نادرة مساعدتهم حتى لا يفتضح أمر علاقتهم و تخرج لمسعود ويؤكد لها رغبته في الزواج منها، وتخبرة بإصرارعن عدم رغبتها بالزواج منه، ويرد عليها مسعود مهددا.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

تنتهي أحداث الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة، عندما تتفاجأ نادرة برجل ملثم داخل غرفتها يحمل يوسف، ويضع على رقبته سكين، ثم تصرخ بصوت عالي من أجل إنقاذه.