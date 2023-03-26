مسلسل عملة نادرة الحلقة 4.. رجل ملثم يحاول خطف ابن نيللي كريم من غرفتها

شهدت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4، تطور في الأحداث، حيث ما زالت تعيش «نادرة» في منزل عائلة زوجها، رغم أعدائها داخل المنزل.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

وضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4، اصطحبت «نادرة» رضيعها يوسف إلى مستشفى قنا العام ليتلقى تطعيماته بعد إصرار الدكتورة أنس، ثم تخبر نادرة أنس بعدم رغبتها في الزواج من مسعود، وتعدها الأخيرة بمساعدتها في ذلك الأمر.

ويزور عصام أبو عصايا أنس في المستشفى للاطمئنان عليها و يخبرهم بوجود «مسعود» أمام المستشفى منتظرا داخل سيارته.

وتقرر نادرة مساعدتهم حتى لا يفتضح أمر علاقتهم و تخرج لمسعود ويؤكد لها رغبته في الزواج منها، و تخبرة بإصرارعن عدم رغبتها بالزواج منه، و يرد عليها مسعود مهددا.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4

تنتهي أحداث الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة، عندما تتفاجأ نادرة برجل ملثم داخل غرفتها يحمل يوسف، ويضع على رقبته سكين، ثم تصرخ بصوت عالي من أجل إنقاذه .