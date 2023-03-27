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مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي ببدر

كتب:

حاتم عبدالباسط
02:05 ص | الإثنين 27 مارس 2023
إسعاف

إسعاف

شهد طريق الأوسطي الإقليمي المتجه للسويس، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، نتيجة انفجار الإطار، أسفر عن مصرع أحد شخص وإصابة 3 آخرين.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الإقليمي الأوسط، ووقع الحادث إثر انفجار الإطار ما أدى إلى انقلابها.

وجرى رفع حطام السيارة من نهر الطريق ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قريب من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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