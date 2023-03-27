موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه.

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة

وتُعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 ونصف مساء على قناة cbc، وتُعاد الحلقة في تمام الساعة 1 صباحا.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة

جاءت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 4، تعرّضت الفنانة نيللي كريم لمحاولة خطف نجلها الرضيع، حيث فوجئت عندما دخلت إلى غرفتها ووجدت رجلا ملثما يمسك بنجلها، وظلت تصرخ بصوت عالٍ، لإنقاذه من الخطف.

أبطال مسلسل عملة نادرة

جاء ذلك بعد رفض «نادرة» لـ«مسعود» شقيق زوجها الراحل، وأبطال مسلسل عملة نادرة، هم نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، ونهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وريم رؤوف، وكريم عبدالعاطي.