مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة.. مريم الخشت تتبع طقسا فرعونيا لحدوث الحمل

ما زالت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة، تتوالى بشكل منتظر، إذ تحاول «نادرة» الحفاظ على حق نجلها يوسف الرضيع، خاصة أنه لا زال رضيعا بعد وفاة والده.

مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة

جاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الرابعة، محاولة «إسراء» الفنانة مريم الخشت إرضاء زوجها علاء ليصبح أب حيث تحاول أن تكون حاملا بكل الطرق، فقررت أن تتبع طقس فرعوني أخبرتها عنه «نفيسة» التي أخذتها داخل معبد فرعوني لإتمام الطقس.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة.

نيللي كريم وعملة نادرة

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل «لأعلى سعر»، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل «فاتن أمل حربي» العام الماضي.