إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بالمنصورة

أصيب شخصين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد، في حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» مع تروسيكل على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ حادث تصادم موتوسيكل على الطريق الدائري

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم موتوسيكل على الطريق الدائري السريع بالمنصورة، أسفر عن الحادث وقوع إصابات.

انقلاب موتوسيكل نتيجة اصطدامه بتروسيكل

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين انقلاب موتوسيكل نتيجة اصطدامه بتروسيكل أمام مدرسة الصفوة أدى إلى إصابة كل من: «حسن. ال. ف»، 21 عاما، مقيم بقرية نقيطة، مركز المنصورة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وخلع بالذراع الأيمن، و«عبد الرحمن. م. ص»، 21 عاما، مقيم بقرية الحواوشة، مركز المنصورة، مصاب باشتباه بكسر في الساق الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.