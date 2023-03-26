إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة.. بينهم طفلان

أصيب 3 أشخاص وطفلان في حادث تصادم بشارع البحر الأعظم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين في شارع البحر الأعظم، وعلى الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة إلى مكان الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي يقودها شخص، 30 سنة، بصحبة والدته انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انحرافها وعبورها الرصيف بالطريق المعاكس واصطدامه بسيارة أخرى ملاكي قيادة سيدة 40 عاما بصحبة طفلين «10 سنوات و12 سنة»، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.