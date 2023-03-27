أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4.. جوني يتعرض للنصب

أحداث كوميدية عديدة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يُعرض يوميا عقب أذان المغرب على قناة ON، بطولة الفنان أحمد مكي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 4

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 7، يتعرض جوني لعملية نصب كبيرة، يخسر بسببها «الجيم» الذي سعى لامتلاكه، ونجح في جذب أهالي المزاريطة للاشتراك فيه، ويفاجأ أثناء وجوده في الجيم مع أهل القرية، باقتحام الشرطة المكان بسبب بلاغ من شخص بسرقة أجهزتة الرياضية، وبالفعل يتضح أنّه ما يقوله صحيح، بعد أن يعترف هجرس بأنّه اشترى الأجهزة أون لاين من شخص يدعى «أشرف الحرامي».

ويتصالح جوني مع صاحب الأجهزه ويتم حل الموضوع وديا، لكنه يقدّم بلاغا في هجرس ويتهمه بالنصب.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي7أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.