«القومي للمرأة» بالمنيا يدرب سيدات بقرى حياة كريمة على تشغيل المطابخ

نفذ اليوم الأحد المجلس القومي للمرأة بالمنيا، فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لتدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، فضلاً عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

تأهيل الفتيات والسيدات لسوق العمل

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالاستمرار في تنظيم أعمال الدورات التدريبية التي من شأنها تأهيل الفتيات والسيدات لسوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فعاليات المبادرة بدأت اليوم، بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، وبحضور الدكتورة سماح عبد الرحمن عميدة كلية السياحة والفنادق، وايزيس محمود مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية والحملات بالمجلس القومى للمراة، ودكتور جمال عاطف منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأعضاء فرع المجلس القومي.

وتستهدف المبادرة تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرة الى أن المبادرة منفذة في 6 محافظات منها محافظة المنيا كمرحلة أولى تليها باقي المحافظات التي تشملها المبادرة.