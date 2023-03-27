حياة كريمة: أطلقنا 4 قوافل من مبادرة «وصل الخير» ومستمرون في المساعدة

قالت هند جلال، عضو قطاع المبادرات ومدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة أطلقت 4 مراحل من قوافل مبادرة «وصل خير»، كان أولها في رمضان الماضي، مشيرة إلى أن المؤسسة شاركت في فعالية «كتف في كتف» والمستمرة حتى الآن، بتوزيع مليون كرتونة على مستوى الجمهورية من مؤسسة حياة كريمة.

تحضير قواعد البيانات

أضافت «جلال»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤسسة حياة كريمة لها مسؤولية تنظيمية في تحضير قواعد البيانات والتوزيع، من أهمها عمل جدول زمني للتخزين والتوزيع، لتغطية جميع المناطق بالجمهورية، ومتابعة التوزيع بشكل يومي، وحصر البيانات واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا.

قطاعات المؤسسة المختلفة

تابعت: «نعمل بشكل تكاملي في قطاعات المؤسسة المختلفة، مثل استهداف أسرة معينة للدعم الغذائي أو توفير كرتونة مساعدة غذائية لهم، والتدخلات الطبية والتمكين الاقتصادي، والمستفيدين من الحماية الاجتماعية، طلبوا التطوع معنا بمجهودهم».